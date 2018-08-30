В Киеве мужчина с детьми забаррикадировался в квартире по улице Жмеринской в ​​Святошинском районе и угрожал применить оружие.

"К полицейских позвонила женщина и сказала, что муж ее сестры устроил дома ссору и бьет жену. На вызов на улицу Жмеринскую в Святошинском районе сразу прибыл наряд патрульных", - сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, передает УНН.

Женщина из квартиры сбежала, а ее обидчик забаррикадировался в доме с четырьмя детьми в возрасте от 3-х до 13-ти лет.

Была начата полицейская операция "Заложник". После переговоров со злоумышленником, тот выпустил из квартиры 13-летнюю дочь.

Затем на место прибыли спецназовцы и начался штурм:

"С мужчиной провели переговоры, а когда поняли, что он не выпустит детей, решили действовать. Удостоверившись, что во время штурма дети не пострадают, спецподразделение получил команду начинать силовую часть операции. Детей освободили, а злоумышленника задержали", - сообщили в Нацполиции.

До этого сотрудников киевского университета взяли в заложники.