В Киеве взяли в заложники детей [ Редактировать ]
В Киеве мужчина с детьми забаррикадировался в квартире по улице Жмеринской в Святошинском районе и угрожал применить оружие.
"К полицейских позвонила женщина и сказала, что муж ее сестры устроил дома ссору и бьет жену. На вызов на улицу Жмеринскую в Святошинском районе сразу прибыл наряд патрульных", - сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, передает УНН.
Женщина из квартиры сбежала, а ее обидчик забаррикадировался в доме с четырьмя детьми в возрасте от 3-х до 13-ти лет.
Была начата полицейская операция "Заложник". После переговоров со злоумышленником, тот выпустил из квартиры 13-летнюю дочь.
Затем на место прибыли спецназовцы и начался штурм:
"С мужчиной провели переговоры, а когда поняли, что он не выпустит детей, решили действовать. Удостоверившись, что во время штурма дети не пострадают, спецподразделение получил команду начинать силовую часть операции. Детей освободили, а злоумышленника задержали", - сообщили в Нацполиции.
До этого сотрудников киевского университета взяли в заложники.
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