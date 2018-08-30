Стоунхендж, по одной из версий, был построен кельтами для астрономических наблюдений и астрологический открытий. Илл.: extrip.ru

Гороскоп кельтов, населявших Европу еще до нашей эры, тесно связан с животным миром. Кельты верили, что нет границы между человеком и природой и на основе этого выстроили свою систему знаков зодиака еще раньше, чем оформилась классическая греческая астрология.

Каждое время года в гороскопе кельтов посвящено определенному животному. Всего выделялись 13 знаков: Олень, Кот, Змея, Лиса, Корова, Морской конек, Королек, Лошадь, Лосось, Лебедь, Бабочка, Волк, Сокол, рассказывает Аstro101.

Изучение символики кельтского гороскопа может помочь расширить ваше понимание собственной личности и окружающих вас людей, и то, как вы резонируете с силами Вселенной.

ОЛЕНЬ. 24 декабря - 20 января

Характер и качества:

любовь,

благодать,

мир,

красота,

смирение,

быстрота действий,

творчество,

духовность,

изобилие,

доброжелательность,

наблюдательность.

Согласно гороскопу кельтов, олень связан с рассветом, Луной, восточным направлением.

Олень связан с искусством, в частности, с поэзией и музыкой. Кельты верили также, что олени связанны с волшебным царством и повелевают войсками эльфов. Кельты заметили, что олени умны, они всегда находят травы для исцеления. Часто кельты следовали за оленями, чтобы найти лучшие травы, которые были полезны в лечебных целях.

Олень в гороскопе кельтов – символ высоких идеалов и стремлений. Этот знак благоприятствует начинаниям новых проектов. Олень терпелив и настойчив, за счет этого достигает побед.

Когда другие уже давно сдалась, Олень продолжает свое дело, потому что верит, что упорный труд будет вознагражден. Олень имеет потенциал для бесконечной щедрости, их сердечный ритм излучает мягкие волны доброты.

КОТ. 21 января - 17 февраля

Характеристика:

проницательность,

скрытность,

таинственность,

интеллект,

интуиция,

сверхъестественное,

наблюдательность,

избирательность,

независимость.

Кот имеет быстрый ум и даже более того – остроумие. Этот кельтский знак гороскопа обладает безупречным интеллектом, но, кроме того, Кот умеет видеть изнанку вещей, имеет "шестое психическое чувство". Он обладает нестандартным видением ситуаций и очень успешно действуют, когда необходимо осваивать новые перспективы.

Кот – это доброе создание, способен проявить добродушие и сострадание, что делает его привлекательным. Хотя иногда Кот может оказаться в стороне от дел, он всегда наблюдает. Он имеет в сердце лучшие намерения.

Согласно кельтскому гороскопу, люди этого знака творческие натуры и им нужно заниматься каким-либо видом художественного творчества, чтобы выразить себя.

Как древнее символическое животное, у кельтов Кот представляет собой стража потустороннего мира – молчаливый и таинственный, он следит за выполнением законов загробного мира. Он умеет хранить тайны в себе, смотрит на нас с лукавством и делает вид, что не видит и не понимает секретов. Кошки сами по себе являются весьма изобретательными, гибкими и приспособляемыми. Они могут также быть немного отчужденными.

ЗМЕЯ. 18 февраля - 17 марта

Характеристика и свойства знака:

возрождение,

терпение,

вечность,

баланс,

хитрость,

интуиция,

осведомленность,

исцеление,

интеллект,

защита,

торжественность,

омоложение,

трансформации,

оккультные знания,

двойственность.

Змея как кельтский знак прохладна снаружи, но бесконечно энергична. Она любопытна и у нее всегда много вопросов о том, как устроен мир, и что делают люди вокруг. Змеи – природные коммуникаторы, и они могут быть чрезвычайно убедительными, если у них есть желание кого-либо убедить

Если они увлечены целью, они с энтузиазмом могут посвятить себя этому полностью. Змеи также могут быть спонтанными и непредсказуемыми. И хотя они довольно гибкие, все же любят, чтобы весь мир вертелся вокруг них так, как им этого надо.

По гороскопу кельтов Змея – это символический мост между лунной и солнечной энергией, а также между водой и огнем. С этой точки зрения ясно видна двойственность этого знака, и, как следствие, поиск баланса. Она способна интегрировать противоположности, объединять их на божественном уровне, оформлять все то, что было фрагментарным – и делать все это с помощью магии.

Кельты считали, что у Змеи есть врожденные способности к балансу энергии, и с этим была связана способность Змеи исцелять. С точки зрения кельтов, Змея – символ тайного знания, хитрости и трансформации. Символический смысл трансформации происходит из того факта, что змеи сбрасывают свою кожу, и это делает ее мощным символом возрождения и обновления.

ЛИСА. 18 марта - 14 апреля

Характеристика и свойства знака:

хитрость,

стратегия,

быстрое мышление,

адаптируемость,

одаренность,

мудрость.

Лиса удивительно хитра и знает, как использовать эту свою врожденную способность. Полная лукавства, бодрости и ума, лиса имеет неукротимую силу. Она любит приключения, у нее есть дар рассказчика. Она сострадательна, хотя и не показывают эту мягкую сторону своей натуры часто, потому что слишком занята игрой или своими делами.

Тем не менее, она не стесняется демонстрировать свою преданность. Если вы друг Лисы – у вас есть друг на всю жизнь. Энергичная и смелая, Лиса имеет сильный дух. У нее невероятное количество знаний и мудрости, чтобы поделиться с нами, но только в том случае, если мы готовы к обучению.

Люди этого знака гороскопа кельтов имеют способность посмотреть на вещи с другой, непривычной стороны, находит нестандартные подходы к различным ситуациям. В ее обычае использовать все ресурсы там, где это требуется, для достижения своей цели. Она прекрасно разбирается в текущей ситуации, всегда внимательна к действиям окружающих и не упускает важные детали. Обладает гибкостью и умением приспособиться к обстоятельствам – для собственной выгоды и блага близких.

Красный цвет Лисы символизирует Солнце. Поэтому для кельтов Лиса олицетворяла страсть, энергию, экспрессию.

КОРОВА. 15 апреля - 12 мая

Характеристика и свойства знака:

терпение,

питание,

изобилие,

плодовитость,

власть женщины,

потенциал,

успокоение,

приземленность,

статус.

Сильная, любящая и стабильная – вот символизм Коровы у кельтов. Коровы и быки – это те, на плече которых вы можете плакать, они готовы высказать свое мнение и дать советы, особенно в тех делах, которые касаются отношений.

Знак имеет глубокую интуицию и может опознать лжеца за километр. За эту свою интуитивность Корова может быть понята неправильно – как легко поддающаяся сменам настроения или слишком эмоциональная. Люди этого знака также склонны к упрямству. Корова обладают прекрасным вкусом и имеет чутье на стильные элегантные вещи и домашний декор.

Этот знак гороскопа кельтов также надежен, они знают, как хранить секреты.

МОРСКОЙ КОНЕК. 13 мая - 9 июня

Характеристика и свойства знака:

терпение,

дружелюбие,

защита,

стойкость,

перспективы,

щедрость,

обмен,

настойчивость,

удовлетворенность.

Морских Коньков иногда сложно понять, потому что они могут быстро менять привычки и приоритеты, даже менять свойства характера – это маленькое существо полно сюрпризов. Они чрезвычайно гибки и изобретательны.

Это люди, которых вы могли бы с удовольствием пригласить управлять вашими финансами или заниматься вашими юридическими вопросами. Они бесконечно умны, если есть лазейка, они либо найдут ее, либо придумают. Они также имеют удивительную память – запоминают быстро и надолго. Им иногда трудно следовать, потому что они так быстро мыслят и действуют.

Морские Коньки могут быть изменчивыми, но всегда возвращаются к тому, за что взялись или к тем, с кем у них есть общие заботы. Эти люди разносторонни и на удивление хорошо адаптируются в любой обстановке. Люди этого знака гороскопа кельтов также очень привлекательны для противоположного пола. Даже более того, они любят, чтобы им поклонялись и готовы ответить взаимностью на любовь.

КОРОЛЕК. 10 июня - 7 июля

Характеристика и свойства знака:

дружелюбие,

забота,

определенность,

догадливость,

активность,

творчество,

свободомыслие.

Этот знак ассоциируется со свежестью и открытием новых горизонтов. Корольки очень заботливы, всегда готовы оказать помощь и петь сладкие песни, чтобы развеселить своих друзей и семью. Для этих людей важнее не материальные вещи, а качество отношений, потому что они обогащают нашу жизнь.

Они сохраняют спокойствие посреди бурной погоды. Это те люди, которых каждый хотел бы видеть рядом в трудные времена. Они находчивы и сохраняют здравый ум даже под давлением жестких обстоятельств.

Корольки способны мотивировать себя, они знают, как получить то, что хотят и лучше всего работают в одиночку. Они также имеют развитое чувство ответственности и высокие моральные ценности, они ищут баланс в своей жизни. Будучи лидерами в работе на общество, часто забывают о себе.

Согласно гороскопу кельтов, у них есть тайные желания. Например, они хотели бы путешествовать, вести жизнь, подобную жизни кочевников. Однако, это против их убеждений.

ЛОШАДЬ. 8 июля - 4 августа

Характеристика и свойства знака:

сила,

мощь,

доблесть,

красота,

благородство,

прочность,

свобода.

В гороскопе кельтов знак Лошади – буйный и мощный. Эти люди умеют и любят работать, любят побеждать в конкурентной борьбе. Они имеют множество талантов и достаточно уверенности, чтобы вращаться в жизни, особенно в деловых вопросах.

У Лошади есть шестое чувство, когда речь заходит о стратегии, этот знак обладает сверхъестественным внутренним компасом. Они горделивы и очаровательны, даже кокетливы. Они умеют произвести великолепное впечатление, знают, как вести себя стильно. Они хороши на руководящих должностях, но также счастливы быть помощниками, при условии, что получат надлежащее признание их талантов и заслуг. Лошадь потенциально упряма, но также доблестна в тяжелые времена.

Энергия как один из символов Лошади широко распространен в большинстве культур, и это связано с жизненной силой животного. Как кельтский символ, Лошадь имела отношение к войне. В результате войны приходят победы, завоевания, новые территории и военные трофеи. Все эти аспекты доблести были связаны с Лошадью в кельтском животном символизме.

ЛОСОСЬ. 5 августа - 1 сентября

Характеристика и свойства знака:

вечность,

творчество,

женственность,

удача,

счастье,

знания,

плодовитость,

трансформация.

Лосось плавает глубоко в водах подсознания, черпая там идеи для вдохновения, ярких видений и озарений. Он обладает естественной интуицией, но не придает этому слишком большого значения. Люди этого знака имеют уникальный взгляд на мир, что делает их одними из лучших художников, поэтов и музыкантов.

Иногда они чувствуют потребность удалиться от мира, жить некоторое время в изоляции, чтобы с помощью самоанализа попытаться понять себя и, через некоторое время, вновь вернувшись в мир, изумить его новыми творческими достижениями.

В кельтском гороскопе Лосось считался символом мудрости, вдохновения и пророчества. Древние кельты верили, что он получил мудрость из вод колодца знаний. По их мнению, съесть эту рыбу означает обрести мудрость. Лосось был широко почитаем за его способность весь путь плыть против течения к месту нерестилища. В

ЛЕБЕДЬ: 2 сентября - 29 сентября

Характеристика и свойства знака:

любовь,

благодать,

чистота,

красота,

баланс,

элегантность,

партнерство,

трансформация.

Лебедь духовно развит и красноречиво выражает себя. Люди этого знака имеют высокие стандарты, взыскательный вкус, у них зоркий глаз на красоту, даже тогда, когда другие ее не видят. Очень изысканный и благородный, иногда Лебедь ошибочно бывает понят как индивидуалист. Однако это не так. Он стремится к партнерству и может оказаться, что он хочет весьма страстных отношений. Видимая прохлада в отношениях происходит от своеобразного понимание Лебедем принципа самообладания, поскольку они аристократы от природы.

Они могут быть требовательны к деталям, имеют собственные понятия о том, как все должно быть выполнено. Если вам нужен кто-то, кто проницателен, организован и с хорошим вкусом – обратите внимание на Лебедя.

В гороскопе кельтов символ Лебедя связан с солнечной энергией, он представляет собой рост и славу нового дня, а также проводы старого дня и заходящее солнце. К символике Лебедя относят талант элегантно выражать себя в письменной форме, слагать стихи и песни. Эта птица выражает концепцию партнерства, любви и отношений, поскольку они сохраняют союзы на много лет.

Кроме того, Лебедь выражает баланс, так как он гармонично живет среди трех из четырех стихий: на земле, на большой высоте в воздухе и среди вод.

БАБОЧКА. 30 сентября - 27 октября

Характеристика и свойства:

воскресение,

трансформация,

праздник,

легкость,

время,

душа.

Этот знак в гороскопе кельтов выражает легкость и радость. Порхая от одного своего друга к другому, Бабочка всегда на связи с любимыми и близкими. У нее нежная душа, ее нельзя привязать к чему-то на долгое время. Люди этого знака любят помечтать, выражать новые идеи, поговорить о высоких материях с друзьями. Это те люди, кто освещают нам тусклые дни своей яркостью.

Они чуткие создания и никогда намеренно не причинят кому-либо вред. Скорее, они хотят, чтобы другие воспрянули духом. Бабочки приносят чувство удивления, красоты и радости в наш мир. Держите таких людей в своем окружении, и они будут всегда напоминать вам, как действительно хороша может быть жизнь.

ВОЛК. 28 октября - 24 ноября

Характеристика и свойства знака:

интеллект,

смелость,

отвага,

хитрость,

коммуникабельность,

дружелюбие,

верность,

щедрость.

Волк обладает целеустремленностью и пойдет на многое, чтобы достичь своего. Этому кельтскому знаку присущи бесстрашие и смелость, он редко идет на компромисс. Это герой, который проявит свои лучшие качества в пылу сражения. Волк не отступает и не соглашается на малое, ему нужно все сразу.

Стоит восхищаться его внутренней силой. Где же он находит столько энергии? Волк отвечает на вызов, это то, что дает ему выносливость. Он имеет безупречный характер, для него много значит слово "честь".

Обладая сильной волей, люди этого знака кельтского гороскопа иногда живут как волки-одиночки. Тем не менее, стоит рассчитывать на поддержку с их стороны в трудной ситуации, но только в том случае, если вы имеете общие цели.

Чтобы понять человека этого знака, нужно сначала понять его сердце, понять глубину страсти этого благородного существа. Это занимает время, поэтому иногда в отношении Волка складываются ложные стереотипы и заблуждения. Несмотря на приписываемую ему жестокость, Волк обладает верностью и надежностью. Еще одним заблуждением является то, что многие считают Волка одиночкой. Наоборот, он дружелюбен и общителен со своими близкими, способен глубоко понимать их.

СОКОЛ. 25 ноября - 23 декабря

Характеристика и свойства знака:

превосходство,

духовность,

способность к пророчеству,

стремление к свободе,

стремительность,

интенсивность.

Сокол обладает редкой способностью полностью фокусировать себя на цели. Если он хочет получить что-либо, он вложит все свои силы в достижение того, к чему стремится, умеет разработать правильную стратегию действий.

Он знает, что необходимо обращать внимание на желания и цели, и знает, как сделать все необходимое, чтобы воплотить желания в реальность. Однако, если Сокол не заинтересован в проекте, он просто улетит к другим, более интересным для него перспективам.

Соколы мудры и готовы делиться своими знаниями с другими. Они могут быть очень щедрыми. У людей этого знака есть особое чувство баланса, они идут по жизни с внутренним компасом, что дает им удивительную целостность. Он обладает умом, который открыт всему новому, любит философию.

По кельтскому гороскопу, у него для всего есть свое собственное мнение. Но это не означает, что Сокола нельзя переубедить. Он может помочь окружающим, когда им требуется высшее видение в решении текущих проблем в нашей жизни.

Сокол у кельтов был символом успеха, победы и способности подняться над ситуацией.

Много общего с гороскопом кельтов имеет гороскоп друидов, которых первые почитали за жрецов и магов в современном понимании.