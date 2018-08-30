Необыкновенные волосы прославили 5-летнюю девочку (фото) [ Редактировать ]
Пятилетняя Миа Афлало из Израиля стала звездой Instagram из-за аномально пышных для ее возраста волос.
Девочка часто позирует с разными укладками и в гламурных нарядах и ее уже успели прозвать "израильской Рапунцель".
В Instagram Мии всего 12 постов, при этом количество подписчиков уже почти перевалило за 50 тысяч.
Завораживающий внешний вид ребенка дополняется ее большими зелеными глазами и веселой улыбкой, которые помогают ей завоевать поклонников со всего мира.
Тем временем ученые в США обнаружили лекарство от облысения и седины.
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