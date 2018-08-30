Пятилетняя Миа Афлало из Израиля стала звездой Instagram из-за аномально пышных для ее возраста волос.

Девочка часто позирует с разными укладками и в гламурных нарядах и ее уже успели прозвать "израильской Рапунцель".

В Instagram Мии всего 12 постов, при этом количество подписчиков уже почти перевалило за 50 тысяч.

Завораживающий внешний вид ребенка дополняется ее большими зелеными глазами и веселой улыбкой, которые помогают ей завоевать поклонников со всего мира.

Тем временем ученые в США обнаружили лекарство от облысения и седины.