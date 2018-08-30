Известный бизнесмен и изобретатель Илон Маск из-за постоянных проблем со своей компанией Tesla начал употреблять наркотики в рекреационных целях.

Он признался, что пережил "самый тяжелый и мучительный" период своей карьеры, и уверен, что "худшее еще впереди", сообщает The New York Times.

Илон добавил, что очень часто находится на фабрике по 3-4 дня подряд и вообще не выходит на улицу. Иногда он проводит на работе 120 часов в неделю.

"Совет директоров беспокоит состояние и поведение Маска. Речь идет не только о степени его загруженности, но и о том, что он пьет снотворное. Когда снотворное не помогает, Маск начинает переписываться с подписчиками в Твиттере. По данным некоторых членов совета директоров, бизнесмен употребляет наркотики в рекреационных целях", - сказано в сообщении.

Кроме того, члены правления Tesla обвиняют Илона Маска в неадекватности и просят прекратить обсуждение в Twitter ситуации в компании - по их мнению, изобретатель "выходит из-под контроля" в своем блоге. С таким заявлением акционеры и инвесторы выступили после того, как Маск объявил в Twitter, что хочет превратить Tesla в частную непубличную компанию.

При этом Маск не прислушался к этому совету. Он продолжал публиковать сообщения в Twitter, публично составляя стратегию компании и в некоторых случаях делая утверждение "сомнительной точности", что еще сильнее разозлило инвесторов Tesla.

Примечательно, что сам Маск вольно или невольно признался к пристрастию к наркотикам: когда он жаловался на сильное переутомление, признался, что принимает средства для улучшения сна. Однако английское слово drugs означает и "лекарства", и "наркотики". При этом, общеизвестно, что снотворные препараты вызывают со временем зависимость.

До этого партнеры Маска начали обвинять его в неадекватности, после того, как он попросил вернуть его компании деньги, которые уже выплатили по условиям контрактов.