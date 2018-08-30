Радбез ООН застерігає режим Асада від наступу на Ідліб

Радбез ООН застерігає режим Башара Асада від наступу на Ідліб. Напередодні відбулося екстрене засідання, скликане на вимогу Росії. У департаменті ООН з гуманітарних питань наголосили, що за останній тиждень ситуація в Ідлібі значно погіршилась і може перерости у катастрофу - в разі наступупу провладних військ і застосування хімічної зброї