Генсек ООН обговорив з Росією стан Сенцова [ Редактировать ]
Станом українського режисера Олега Сенцова стурбований Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Про це повідомив прес-секретар генсека Стефан Дюжаррік.
Він зазначив, що Антоніу Гутерреш обговорював ситуацію навколо політв'язня з російською владою. Олег Сенцов вже більше ста днів продовжує голодування в російській колонії в місті Лабитнангі і перебуває у критичному стані.
по теме
Звільнити Олега Сенцова в ООН закликають Росію
Негайно і без будь-яких умов звільнити Олега Сенцова закликають Росію в ООН. Про це йдеться у заяві, опублікованій прес-службою Управління Верховного комісара організації з прав людини. Експерти занепокоєні станом здоров'я політв'язня
В ООН закликали Росію звільнити Сенцова
Негайно і без будь-яких умов звільнити Олега Сенцова закликають Росію в ООН. Про це йдеться у заяві, опублікованій прес-службою Управління Верховного комісара організації з прав людини. Експерти висловили занепокоєння станом здоров'я ув'язненого українця
"Без условий": в ООН выдвинули России срочное требование
Эксперты ООН призвали российские власти немедленно и без каких-либо условий освободить Олега Сенцова
Радбез ООН застерігає режим Асада від наступу на Ідліб
Радбез ООН застерігає режим Башара Асада від наступу на Ідліб. Напередодні відбулося екстрене засідання, скликане на вимогу Росії. У департаменті ООН з гуманітарних питань наголосили, що за останній тиждень ситуація в Ідлібі значно погіршилась і може перерости у катастрофу - в разі наступупу провладних військ і застосування хімічної зброї
Під посольством Росії у Празі відбулася акція на підтримку Олега Сенцова
У Празі під посольством Росії відбулася акція на підтримку Олега Сенцова. Понад півсотні учасників "тихого протесту" пронесли портрети режисера вздовж кварталу російської дипломатичної місії. Марш тривав 107 хвилин - саме стільки триває голодування українця у російській в'язниці
У Празі відбулася акція на підтримку Олега Сенцова
У Празі під посольством Росії відбулася акція на підтримку Олега Сенцова. Понад півсотні учасників "тихого протесту" пронесли портрети режисера вздовж кварталу російської дипломатичної місії. Марш тривав 107 хвилин - саме стільки триває голодування українця у російській в'язниці