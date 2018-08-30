Киянин побив жінку та взяв у заручники власних дітей [ Редактировать ]
Столична поліція затримала киянина, який взяв у заручники чотирьох власних дітей Подружжя вночі посварилося й чоловік побив дружину. Рятуючись, жінка втекла з дому.
А кривдник замкнувся в помешканні разом із дітьми - від трьох до 13 років - і погрожував їм зброєю. Спершу патрульні намагалися домовитись із зловмисником, він навіть відпустив старшу доньку.
Але потім силовики пішли на штурм. Чоловіка затримали, діти у безпеці.
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