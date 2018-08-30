Під Миколаєвом зловили подружжя наркоторговців [ Редактировать ]
На Миколаївщині правоохоронці штурмували будинок подружжя, яке торгувало опієм. За даними поліції, щомісячний заробіток ділків сягав понад ста п'ятдесяти тисяч гривень.
Під час трусу у торгівців вилучили 250 грамів опію, ювелірні вироби, понад 60 тисяч гривень готівкою та помпову рушницю. Подружжя затримали. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.
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