На Миколаївщині правоохоронці штурмували будинок подружжя, яке торгувало опієм. За даними поліції, щомісячний заробіток ділків сягав понад ста п'ятдесяти тисяч гривень.

Під час трусу у торгівців вилучили 250 грамів опію, ювелірні вироби, понад 60 тисяч гривень готівкою та помпову рушницю. Подружжя затримали. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.