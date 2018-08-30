Печери Малайзії прикрасили різнокольоровими сходами [ Редактировать ]
Сходи до малазійських печер Бату в Куала-Лумпурі стали різнокольоровими. Фарбували їх двадцятеро волонтерів. Працівники комлексу розповідають: так хотіли виділити пам'ятку з-поміж інших і привабити туристів.
Окрім сходів, різнобарвною стала і частина скульптур перед входом до печери. Однак перефарбування виявилось незаконним, бо попередньо його не погодили з Національним департаментом спадщини.
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