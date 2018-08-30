Фото: UEFA.com

30 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/2019. Незадолго до ее старта 32 команды-участицы из 14 стран были разделены на четыре корзины согласно коэффициентам клубов в рейтинге УЕФА.

Исключение составила первая корзина, в которую вошли действующие обладатели трофеев Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести стран с самым высоким рейтингом УЕФА.

В сезоне 2018/19 главного клубного турнира Старого Света принимает участие и один украинский клуб - чемпион страны, донецкий "Шахтер", который был посеян во второй корзине. Традиционно при жеребьевке УЕФА развел украинские и росскийские клубы. В результате, "горняки" попали в группу F, где встретятся с английским "Манчестер Сити", французским "Лионом" и немецким "Хоффенхаймом".

Расклад остальных групп выглядит следующим образом:

Группа A: "Атлетико" (Испания), "Боруссия Д." (Германия), "Монако" (Франция), "Брюгге" (Бельгия)

Группа B: "Барселона" (Испания), "Тоттенхэм" (Англия), ПСВ (Голландия), "Интер" (Италия)

Группа C: ПСЖ (Франция), "Наполи" (Италия), "Ливерпуль" (Англия), "Црвена Звезда" (Сербия)

Группа D: "Локомотив" (Россия), "Порту" (Португалия), "Шальке 04 " (Германия), "Галатасарай" (Турция)

Группа E: "Бавария" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Аякс" (Голландия), АЕК (Греция)

Группа F: "Манчестер Сити" (Англия), "Шахтер" (Донецк, Украина), "Лион" (Франция), "Хоффенхайм" (Германия)

Группа G: "Реал" (Испания), "Рома" (Италия), ЦСКА (Москва), "Виктория Плзень" (Чехия)

Группа H: "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Валенсия" (Испания), "Янг Бойз" (Швейцария)

Игры первого тура группового этапа состоятся 18 и 19 сентября, заключительный тур пройдет 11 и 12 декабря. Календарь поединков станет известен немного позднее.

Команды, занявшие 1 и 2 места по итогам группового этапа попадут в 1/8 финала турнира, в то время как занявшие 3 места отправятся в 1/16 Лиги Европы.

Финал турнира состоится 1 июня 2019 года на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

Напомним, вице-чемпион Украины - киевское "Динамо" не сумело преодолеть раунд плей-офф Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей нидерландскому "Аяксу". Теперь киевляне примут участие в групповом этапе Лиге Европы, жеребьевка которого состоится 31 августа.