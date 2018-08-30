Умер российский актер из сериала "Кадетство" [ Редактировать ]
Заслуженный артист России, ветеран игр КВН Сергей Таланов скончался в Москве в возрасте 57 лет.
О смерти актера сообщил его друг Владимир Каргопольцев в Facebook. По его словам, прощание состоится в столице в пятницу, 31 августа.
Таланов известен телезрителям прежде всего по ролям в сериалах "Глухарь" и "Кадетство", однако за годы карьеры актер сыграл в более чем 30 картинах.
В 90-х работал в юмористических телепередачах "Оба-на!", "Джентльмен-шоу", "33 квадратных метра", "Фитиль".
С 1996 года работал в Московском театре клоунады.
Также в этот день из жизни ушел культовый российский певец Иосиф Кобзон.
по теме
Умер Иосиф Кобзон: биография легендарного певца
30 апреля в возрасте 80-ти лет умер эстрадный российский певец Иосиф Кобзон
Умер Иосиф Кобзон
Певец Иосиф Кобзон скончался в отделении нейрохирургии одной из московских больниц
Тело альпинистки пролежало 31 год на Эльбрусе
На Эльбрусе нашли тело альпинистки, погибшей во время восхождения 31 год назад
В России экстренно госпитализировали известную актрису
В Москве госпитализировали народную артистку России