Заслуженный артист России, ветеран игр КВН Сергей Таланов скончался в Москве в возрасте 57 лет.

О смерти актера сообщил его друг Владимир Каргопольцев в Facebook. По его словам, прощание состоится в столице в пятницу, 31 августа.

Таланов известен телезрителям прежде всего по ролям в сериалах "Глухарь" и "Кадетство", однако за годы карьеры актер сыграл в более чем 30 картинах.

В 90-х работал в юмористических телепередачах "Оба-на!", "Джентльмен-шоу", "33 квадратных метра", "Фитиль".

С 1996 года работал в Московском театре клоунады.

Также в этот день из жизни ушел культовый российский певец Иосиф Кобзон.