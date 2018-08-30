30 августа в Москве из жизни ушел народный артист Иосиф Кобзон. Ему было 80 лет, но всенародную любовь он получил еще будучи юным.

Его песни и голос стали самыми узнаваемыми и популярными. Прожив длинную жизнь, Иосиф Кобзон установил свои правила бытия.

Podrobnosti.ua собрали самые яркие цитаты артиста, в которых проявляется его жизненная позиция.

Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

Биографию Иосифа Кобзона читайте в нашем материале. Также предлагаем вспомнить, какие песни сделали артиста таким популярным.