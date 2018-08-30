"Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть": яркие цитаты Кобзона [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
30 августа в Москве из жизни ушел народный артист Иосиф Кобзон. Ему было 80 лет, но всенародную любовь он получил еще будучи юным.
Его песни и голос стали самыми узнаваемыми и популярными. Прожив длинную жизнь, Иосиф Кобзон установил свои правила бытия.
Podrobnosti.ua собрали самые яркие цитаты артиста, в которых проявляется его жизненная позиция.
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
Биографию Иосифа Кобзона читайте в нашем материале. Также предлагаем вспомнить, какие песни сделали артиста таким популярным.
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