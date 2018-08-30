В Киеве мужчина ограбил и изнасиловал женщину [ Редактировать ]
В Днепровском районе Киева 30 августа неизвестный изнасиловал женщину, а после ограбил ее.
Подозреваемого удалось задержать неподалеку от места происшествия.
Как сообщили очевидцы в группе "Наш дом -Березняки" в Facebook, около 5 утра к их району начали съезжаться патрульные полицейские полицейские.
Спустя час полиция провела задержание.
Ранее мы рассказывали о дедушке, который изнасиловал собственную 4-летнюю внучку.
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