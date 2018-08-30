В Днепровском районе Киева 30 августа неизвестный изнасиловал женщину, а после ограбил ее.

Подозреваемого удалось задержать неподалеку от места происшествия.

Как сообщили очевидцы в группе "Наш дом -Березняки" в Facebook, около 5 утра к их району начали съезжаться патрульные полицейские полицейские.

Спустя час полиция провела задержание.

Ранее мы рассказывали о дедушке, который изнасиловал собственную 4-летнюю внучку.