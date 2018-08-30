В Украине запретили популярное лекарство [ Редактировать ]
В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Пентаксим", вакцины для профилактики дифтерии и столбняка, коклюша и полиомиелита из-за нарушения требований законодательства. Об этом сообщает Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
"Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Пентаксим", вакцина для профилактики дифтерии и столбняка, коклюша и полиомиелита 0,5 мл, различных серий, французского производства, из-за нарушения требований украинского законодательства", - сказано в документе
Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.
Ранее мы сообщали, что в Украине запретили воду для инъекций.
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