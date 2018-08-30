Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что внешнеполитическое ведомство подготовило пакет документов для начала прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, который был подписан в 1997 году.

Об этом дипломат сказал во время общения с журналистами 30 августа.

"Эти документы уже подготовлены, и весь пакет. Об этом могу сказать. Это всегда было нашей позицией, поэтому мы его проработали. В ближайшие дни мы внесем его формально", - сообщил Климкин.

"Я всегда говорил, что Россия, во-первых, нарушила все, что возможно в этом договоре - начиная с преамбулы, все статьи. Во-вторых, конечно, есть юридическая сторона, политическая, но и эмоциональная сторона. Ну о какой дружбе о каком сотрудничестве может идти речь?" - отметил Климкин.

Он добавил, что намерен доказать, что Россия нарушала этот договор с самого начала его действия. "Поэтому ни о каком договоре по определению не может быть даже речи, и это понятно. Это наша общая политическая позиция", - подчеркнул глава МИД.

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