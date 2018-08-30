В Киеве столкнулись троллейбус и маршрутка, есть пострадавшие (видео) [ Редактировать ]
В Киеве на улице О.Телиги произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись маршрутка и троллейбус.
В результате аварии были госпитализированы четыре человека, сообщается в группе "Киев Оперативный" в Facebook.
"По информации от водителя маршрутного автобуса №421, он не придерживался безопасной дистанции, потому и произошла авария с 27-м троллейбусом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в сторону станции метро "Почайная" образовалась пробка.
Ранее мы сообщали, что в Польше, в ДТП с участием автобуса погиб украинец.
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