У Кропивницькому батьки школярів вийшли на пікет під стіни мерії.

Головні вимоги: притягнути до відповідальності чиновників, через яких школи не закупили нові парти та дидактичний матеріал. Також вимагали профінансувати додаткові групи подовженого дня, адже дітей, яких батьки не забирають зі школи в обід, вже значно більше, ніж місць у таких групах.

Обурені люди і нескінченними поборами на ремонти класів - адже гроші на це мають виділяти з міського бюджету.

"Скільки років ще будуть тривати оці безкінечні, дороговартісні і малорезультативні ремонти, щоб міська рада взяла на себе зобов'язання кожного року виділяти 20-30 млн і щоб через 5 років ми цей процес нарешті завершили. Ну і остання вимога - це персональна, дисциплінарна відповідальність навіть до звільнення членів тендерного комітету управління освіти, які завалили тендери", - заявила Євгенія Захарченко, мати першокласниці.