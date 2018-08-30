Прем'єр Данії організував для французького президента велосипедну екскурсію [ Редактировать ]
Та окрім політичних справ, у Макрона в Данії був і час на розваги.
Без охорони та броньованих автомобілів. Прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен провів екскурсію містом для Емануеля Макрона - на велосипеді. Лідери проїхалися головною набережною Копенгагена у супроводі ще декількох політиків. Під час екскурсії прем'єр міністр познайомив французького президента із найдавнішими пам'ятками архітектури міста. Саме у столиці Данії за словами Макрона розпочнеться майбутня велогонка "Тур де Франс".
Про інші події далі в огляді.
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В австралійському Мельбурні горить хімзавод. Із вогнем борються понад сотня пожежників. На підприємстві є балони з ацетоном і сумішшю для газового зварювання, вони й підживлюють полум'я. Небо над Мельбурном затягнув токсичний дим. Люди зачиняють вікна в будинках, не працює частина шкіл. Причину займання - встановлюють.
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Понад 63 тисячі людей залишили свої помешкання у М'янмі через прорив дамби. Після потужних дощів - рівень води у водосховищі значно піднявся, це й призвело до масштабної повені. Підтопило сусідні райони, згодом вода дісталася й столиці. Наразі екстрені служби переправляють місцевих жителів до безпечної зони, а медики надають допомогу потерпілим.
Місцеві жителі Барселони вийшли на акції протестів через докучливих туристів. Кажуть, щоліта район Барселонета стає занадто галасливим та небезпечним через великий потік туристів з усього світу. Вони гуляють тут до ранку і залишають купу сміття на вулицях. Жителі вимагають залучити якомога більше правоохоронців, які б стежили за порядком у місті в темну пору доби.
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Перший в країні парк водних атракціонів сьогодні запрацював у Пхеньяні. Аквапарк має кілька відкритих та закритих басейнів, водні гірки, а також перукарню та ресторан. Для місцевих це неабияка розрада, адже температура повітря останні місяці тут не опускається нижче 35 градусів за Цельсіем.
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