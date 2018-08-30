Німецький Хемніц готується до протестів. Сьогодні ввечері там пройде черговий марш правих. Тим часом німецькі ЗМІ гадають - чому поліція виявилася не готовою до заворушень? І повідомляють нові подробиці про підозрюваних у вбивстві місцевого жителя, через яке й почалися протести. Тетяна Логунова - продовжить.

За підозрою у вбивстві жителя Хемніца заарештовані двоє - громадяни Іраку та Сирії. Поліція вже встановила: смертельні поранення - 5 ножових ударів у груди - чоловікові завдав виходець з Іраку Юсіф А. Який, як з'ясували журналісти, взагалі не мав бути в Німеччині. Два роки тому міграційна служба відмовила йому в наданні статусу біженця. Він подав апеляцію і отримав дозвіл залишитися в країні на час її розгляду. А ще - Юсіф А. був добре відомий поліції - його вже притягували до відповідальності за тяжкі тілесні ушкодження та зберігання наркотиків.

Як вийшло, що апеляцію розглядали так довго? Чому не спрацювала система депортації мігрантів, які вчинили правопорушення? Це далеко не всі питання, на які хочуть почути відповіді німці. Багато претензій - і до поліції Хемніца, яка виявилася не готовою до масштабних протестів правих після вбивства. Хоча її попереджали німецькі спецслужби. За даними ЗМІ, федеральне відомство з охорони Конституції ще в неділю повідомило силовиків Хемніца, що в соцмережах повним ходом іде мобілізація правої сцени, до міста їдуть радикали з усього регіону.

"Події, які ми бачили в Хемніці, дуже бентежні. У заявках на проведення демонстрацій було зазначено, що вийдуть півтори тисячі осіб. А насправді - вийшли сім. З них - шість тисяч правих, і тисяча - лівих", - заявив Роланд Вьоллер, міністр внутрішніх справ Саксонії.

Сьогодні до Хемніца прибуло підкріплення з інших німецьких земель. Скількох поліцейських спорядило МВС - не уточнюють. Завдання силовиків - охороняти стадіон, де сьогодні ввечері відбудеться зустріч прем'єра Саксонії з жителями міста.

"Ми вирішили провести цей діалог, тому що багатьох людей непокоять події в місті. Що важливо - монополія на застосування сили належить державі. Це вона встановлює порядок. Ми подбаємо про те, щоб ті, хто скоїв убивство, були покарані. Як і ті, хто йшов містом, демонструючи нацистські привітання", - наголосив Міхаель Кретчмер, прем'єр-міністр Саксонії.

Протестуватимуть проти цього заходу - праві. Вони вже заявили про намір провести біля стадіону свій марш.