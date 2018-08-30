Спецслужби Рівненщини вчилися протидіяти російським диверсантам [ Редактировать ]
Місто Сарни на Рівненщині під посиленим контролем поліції. Спецслужби шукають російські диверсійні групи. Утім, місцеві жителі не надто переймаються подіями і з розумінням ставляться до всіх перевірок. Чому? - дивіться далі.
На в'їзді у місто Сарни працюють блокпости. Поліцейські спиняють автівки, перевіряють документи у водіїв та ретельно все оглядають. Водії хоч і нервують, але з розумінням ставляться до озброєних копів.
"Бачте, що зараз в країні робиться, війна і все таке. Я не проти. Хай перевіряють. Може хтось і буде перевозити якусь зброю. Я тільки за, щоб це робили", - говорить Андрій Затірка, водій із Вараша.
У місті запровадили посилені заходи з охорони порядку - спецслужби мають інформацію про диверсантів. За легендою вони прибули з Російської Федерації. Тут оголошено жовтий рівень терористичної загрози.
"Їхня задача вчинити ряд диверсій. Основний об'єкт - це військова частина", - говорить Олександр Пиж, керівник штабу Антитерористичного центру.
У військовій частині диверсанти вже встигли закласти вибухівку. Спецслужби отримують виклик про пожежу на складі пального. На місці працюють вогнеборці та медики.
"Стався вибух. Постраждав один пожежник в результаті вибуху і він має понад 40 відсотків шкірного покрову", - говорить Олег Ушкевич, керівник медицини катастроф Рівненської області.
За сценарієм навчань, після вибуху у військовій частині у Сарнах оголосили червоний рівень терористичної небезпеки. Не встигли спецслужби ліквідувати пожежу, як отримали черговий виклик:
"Заміновано приміщення адміністрації, знайдено вибухівку у лічильниках на 1 та 3 поверхах".
До замінованої будівлі прибувають медики, рятувальники та вибухотехніки і навіть Нацгвардія.
"Евакуювали повністю всіх людей. Та огородили територію. Було евакуйовано приблизно 70 чоловік", - говорить Вадим Кузака, заступник начальника ДПРЧ-8 міста Сарни.
Три дні різні служби та відомства відпрацьовують у Сарнах протидію можливим диверсантам.
"В перший день одну із груп, яка складалася із трьох чоловік, вдалося виявити і задокументувати і знешкодити. Друга група умовно ще працює в місті Сарни", - говорить Олександр Пиж, керівник штабу Антитерористичного центру.
Ще завтра українські спецпризначенці штурмуватимуть приміщення, де за легендою диверсанти утримують заручників. Містян просять з розумінням поставитися до можливих вимог правоохоронців.
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