У віці 80-ти років помер російський співак Йосип Кобзон [ Редактировать ]
У віці 80-ти років помер російський співак Йосип Кобзон. 13 років він боровся з раком, два місяці тому артиста терміново ушпиталили, і за кілька тижнів він впав у кому.
Кобзон народився на Донеччині, та попри це був одним із найактивніших пропагандистів Кремля і прибічником агресії проти України. Був частим гостем на окупованих Росією територіях з концертами, за що отримав там звання народного артиста терористичних ДНР та ЛНР.
У 2014 році його позбавили звання "почесного громадянина" кількох українських міст. А цього року Україна запровадила проти співака персональні санкції - заборонила в'їзд, заблокувала його активи, позбавила державних нагород.
по теме
Квартира за полмиллиарда: какое наследство оставил Иосиф Кобзон
У Иосифа Кобзона большая семья - вдова Нинель, двое детей и десять внуков
Иосиф Кобзон: от чего умер культовый певец
Легендарный советский и российский певец Иосиф Кобзон умер 30 августа в одной из московских клиник
"Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть": яркие цитаты Кобзона
30 августа в Москве из жизни ушел народный артист Иосиф Кобзон
Умер Иосиф Кобзон: когда похоронят певца
Названа дата прощания с Иосифом Кобзоном
Умер Иосиф Кобзон: самые популярные песни (видео)
30 августа в возрасте 80-ти лет умер эстрадный российский певец Иосиф Кобзон