У віці 80-ти років помер російський співак Йосип Кобзон. 13 років він боровся з раком, два місяці тому артиста терміново ушпиталили, і за кілька тижнів він впав у кому.

Кобзон народився на Донеччині, та попри це був одним із найактивніших пропагандистів Кремля і прибічником агресії проти України. Був частим гостем на окупованих Росією територіях з концертами, за що отримав там звання народного артиста терористичних ДНР та ЛНР.

У 2014 році його позбавили звання "почесного громадянина" кількох українських міст. А цього року Україна запровадила проти співака персональні санкції - заборонила в'їзд, заблокувала його активи, позбавила державних нагород.