Відродження сестринства. Сьогодні в Анно-Зачатіївському храмі Києво-Печерської Лаври провели молебень.

Присягу на служіння склали 28 сестер милосердя. Чому присвятять свою діяльність - дивіться далі.

На молебень зібралися сестри милосердя з Києва та Одеси. Сьогодні в них особливий день - складають присягу на служіння сестер милосердя Марфо-Маріїнської обителі:

"И с таковым искренним расположением, по доброй воле моей и усмотрению начальства, вступаю в звание сестры милосердия".

Сестринство існувало ще з давніх-давен, та згодом занепало. У 19-му столітті почало відроджуватися на заході. Два роки тому сестри милосердя зголосилися нести свою місію в Одесі, а тепер - вже й у столиці.

"Люди, которые призваны ко хресту, служить ближним - они принимают присягу. На год, на три года и он несет миссионерскую добрую работу своим ближним. С Божьей помощью мы будем развиваться. Даст Господь, блаженнейший благословил нас. Я думаю, что эти лампадки будут возгораться по всей Украине, в каждой епархии", - наголосив отець Іоанн Горія.

До сестринства ці жінки жили звичайним життям. Більшість - працює та має родину. Ольга в минулому - підприємець. Каже, часу не вистачало навіть на власних дітей. У квітні побачила оголошення й пішла на першу проповідь.

"Это настолько зажгло наши сердца, что показалась предыдущая жизнь ну какая-то совсем неправильная. Ни хлебом единым, ни одна работа, ничто не заменяет какого-то душевного комфорта и понимания своей роли в жизни и віполнения главной этой роли", - переконана Ольга, сестра милосердя.

Після присяги частина сестер повернеться до Одеси, решта - лишиться проповідувати в Києві. Невдовзі тут для них збудують Марфо-Маріїнську обитель.