Народный депутат Сергей Рудык из фракции "Блок Петра Порошенко" на военных сборах приступил к исполнению своих обязанностей в должности командира взвода - старшего офицера артбатареи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам нардеп сообщил в своем Facebook.

"Ну вот и произошло то, о чем я так долго мечтал! Сегодня утром стал свидетелем и, одновременно, участником древнего УПА-евского приветствия "Слава Украине", "Героям Слава"! И не как какой-нибудь ботан на гражданке, а в самой, что не является боевой воинской части, как действующий офицер запаса! Для тех, кто не в курсе: со вчерашнего дня приступил к исполнению своих обязанностей в должности командира взвода - старшего офицера артбатареи. Планировал пройти сборы во время своих депутатских каникул, но армия есть армия, здесь часто наши желания весят гораздо меньше, чем планы командования. Поэтому, до 26 сентября буду находиться в режиме ограниченного доступа (во всех смыслах этого слова)", - написал он.