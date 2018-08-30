Полиция объявила в розыск врача-нарколога Елену Федирко, которая брала анализы у обвиняемой Елены Зайцевой сразу после ДТП, произошедшего 18 октября 2018 года в центре Харькова и привела к гибели шестерых человек.

Заявление с просьбой сообщить о местонахождении женщины размещено на сайте Харьковской полиции под рубрикой "Розыск".

"Харьковская полиция устанавливает местонахождение свидетеля по резонансному дорожно-транспортному происшествию. Уважаемые граждане, если вам известно местонахождение гражданки Елены Федирко, просим сообщать информацию по тел. 102, (057)7059-077", - отмечается в информации отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

В сообщении уточняется, что документы к харьковской полиции поступили через несколько дней после судебного заседания.

"Сейчас это решение находится на исполнении. О результатах будет сообщено на ближайшем судебном заседании", - информирует отдел коммуникаций.

Ходатайство об установлении местонахождения специалиста наркоцентра Федирко, которая брала анализы у обвиняемой Зайцевой сразу после аварии, в суд подал адвокат обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

7 августа Киевский райсуд Харькова его удовлетворил.

Ранее сообщалось, что специалист наркоцентра Федирко уволилась с работы по собственному желанию.