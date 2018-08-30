Смертельное ДТП в Харькове: нарколога Зайцевой объявили в розыск [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
Полиция объявила в розыск врача-нарколога Елену Федирко, которая брала анализы у обвиняемой Елены Зайцевой сразу после ДТП, произошедшего 18 октября 2018 года в центре Харькова и привела к гибели шестерых человек.
Заявление с просьбой сообщить о местонахождении женщины размещено на сайте Харьковской полиции под рубрикой "Розыск".
"Харьковская полиция устанавливает местонахождение свидетеля по резонансному дорожно-транспортному происшествию. Уважаемые граждане, если вам известно местонахождение гражданки Елены Федирко, просим сообщать информацию по тел. 102, (057)7059-077", - отмечается в информации отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
В сообщении уточняется, что документы к харьковской полиции поступили через несколько дней после судебного заседания.
"Сейчас это решение находится на исполнении. О результатах будет сообщено на ближайшем судебном заседании", - информирует отдел коммуникаций.
Ходатайство об установлении местонахождения специалиста наркоцентра Федирко, которая брала анализы у обвиняемой Зайцевой сразу после аварии, в суд подал адвокат обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица.
7 августа Киевский райсуд Харькова его удовлетворил.
Ранее сообщалось, что специалист наркоцентра Федирко уволилась с работы по собственному желанию.
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