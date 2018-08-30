Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала на Донбассе перевозки боеприпасов для тяжелого оружия со стороны России. Об этом сообщается в Twitter украинской миссии ОБСЕ.

"Несмотря на ограничения со стороны России, СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе грузовики, которые незаконно пересекали украинско-российскую границу с территории РФ", - говорится в сообщении.

По данным ОБСЕ, РФ перевозила боеприпасы для российской тяжелого оружия в населенный пункт Хрустальное, а также новые образцы российских систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее мы сообщали, что председатель ОБСЕ сделал заявление по Донбассу.