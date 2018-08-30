Война на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала перевозку боеприпасов из России [ Редактировать ]
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала на Донбассе перевозки боеприпасов для тяжелого оружия со стороны России. Об этом сообщается в Twitter украинской миссии ОБСЕ.
"Несмотря на ограничения со стороны России, СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе грузовики, которые незаконно пересекали украинско-российскую границу с территории РФ", - говорится в сообщении.
По данным ОБСЕ, РФ перевозила боеприпасы для российской тяжелого оружия в населенный пункт Хрустальное, а также новые образцы российских систем радиоэлектронной борьбы.
Ранее мы сообщали, что председатель ОБСЕ сделал заявление по Донбассу.
по теме
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонны военной техники из России
Беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые посреди ночи въезжали в Украину и выезжали из нее по грунтовой дороге в районе, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения
В посольстве США почтили память погибших под Иловайском
Соединенные Штаты осуждают акт военной агрессии России против Украины - ведь после договоренности прекратить огонь, российские вооруженные силы незаконно напали на украинских военных
Председатель ОБСЕ сделал важное заявление о войне на Донбассе
Поиск устойчивого разрешения кризиса в Украине и вокруг него среди главных приоритетов итальянского председательства в ОБСЕ
Иловайский котел: как зеленый коридор стал дорогой смерти
29 августа для Украины скорбный день
Россия готовит новые манипуляции в Украине - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Москва не упустит ни одной возможности, чтобы дискредитировать достижения Киева