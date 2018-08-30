Представители "нормандской четверки" обсудят введение миротворцев на Донбасс - МИД [ Редактировать ]
Представители "нормандской четверки" обсудят введение миротворцев на Донбасс во второй половине сентября.
Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин. Помимо миротворческой миссии, речь пойдет о безопасности и освобождении украинских политзаключенных и заложников в России.
Рассматриваются различные варианты для этой встречи. Вероятно, она состоится во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
по теме
В посольстве США почтили память погибших под Иловайском
Соединенные Штаты осуждают акт военной агрессии России против Украины - ведь после договоренности прекратить огонь, российские вооруженные силы незаконно напали на украинских военных
Договор о дружбе с Россией: Украина подготовила документы для расторжения
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что внешнеполитическое ведомство подготовило пакет документов для начала прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией
Петр Порошенко почтил память погибших под Иловайском
Четвертая годовщина Иловайской трагедии и народный День памяти отмечают сегодня в Украине. Именно ценой жизни погибших на Донбассе воинов наша страна сохранила свою независимость
Сотрудничество между правительством и МИД должно усилиться - Гройсман
Сотрудничество между правительством и Министерством иностранных дел должно усилиться. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман во время встречи с руководителями зарубежных дипучреждений Украины. Он отметил, что финансирование дипкорпуса за последние два года увеличилось почти на полтора миллиарда гривен
В институте стратегических исследований "Новая Украина" обозначили главные задачи политического сезона
В Украине более полутора миллионов переселенцев из оккупированных Крыма и Донбасса. И это только официальные данные Минсоцполитики. Из-за конфликта на востоке, эти люди стали особой категорией украинцев