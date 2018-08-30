Представители "нормандской четверки" обсудят введение миротворцев на Донбасс во второй половине сентября.

Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин. Помимо миротворческой миссии, речь пойдет о безопасности и освобождении украинских политзаключенных и заложников в России.

Рассматриваются различные варианты для этой встречи. Вероятно, она состоится во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.