22-летняя французская актриса обвинила актера Жерара Депардье в сексуальном насилии и изнасиловании. Женщина, имя которой не называется, написала заявление в полицию; начато расследование, сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.

Согласно материалам дела, 69-летний актер дружил с отцом потерпевшей и предложил ей помощь в карьере. Насилие, по утверждению женщины, произошло 7 и 13 августа в особняке Депардье, где у них должна была пройти репетиция.

Депардье отрицает все обвинения, заявил его адвокат. Юрист выразил надежду, что в результате расследования будет установлена невиновность актера, сообщает BBC News.

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