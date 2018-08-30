Жерара Депардье обвинили в изнасиловании [ Редактировать ]
22-летняя французская актриса обвинила актера Жерара Депардье в сексуальном насилии и изнасиловании. Женщина, имя которой не называется, написала заявление в полицию; начато расследование, сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.
Согласно материалам дела, 69-летний актер дружил с отцом потерпевшей и предложил ей помощь в карьере. Насилие, по утверждению женщины, произошло 7 и 13 августа в особняке Депардье, где у них должна была пройти репетиция.
Депардье отрицает все обвинения, заявил его адвокат. Юрист выразил надежду, что в результате расследования будет установлена невиновность актера, сообщает BBC News.
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