Владимир Гройсман: срыв выборов в ОТГ тормозит децентрализацию [ Редактировать ]
Прямых законодательных запретов для проведения выборов в объединенных территориальных громадах - нет. Об этом сегодня заявил премьер Владимир Гройсман на совещании с руководством Центризбиркома и Минюста.
Из-за юридической коллизии, напомню, голосование в более сотне ОТГ оказались под угрозой срыва. И это, в свою очередь, тормозит децентрализацию. А это одна из ключевых реформ в Украине, - считает глава правительства. Поэтому он призвал чиновников найти механизм проведения выборов. Чтобы голосование прошло в ноябре или декабре этого года. Хотя выборы должны были быть запланированы на октябрь.
"Мільйони людей сьогодні очікують цих рішень, ми маємо рухатись вперед і не зупинятись. І я буду боротись за те, щоб подальший процес децентралізації був успішним і щоби ніхто не заважав людям об'єднуватись, ставати успішними, вирішувати свої проблеми.
Нам потрібно знайти будь-які правові рішення для того, щоби процес виборів в об'єднаних територіальних громадах відбувся і відбувся найближчим часом", - подчеркнул Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
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