США призывают Российскую Федерацию вернуть похищенных крымчан и прекратить гонения за инакомыслие. Об этом сообщило американское посольство в Украине.

Также в США почтили память погибших под Иловайском. В заявлении посольства сообщается, что Соединенные Штаты осуждают акт военной агрессии России против Украины. Ведь после договоренности прекратить огонь, цитирую "российские вооруженные силы незаконно напали на украинских военных".

Напомним, в конце августа 2014 года российские войска и боевики обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные.