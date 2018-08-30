В посольстве США почтили память погибших под Иловайском [ Редактировать ]
США призывают Российскую Федерацию вернуть похищенных крымчан и прекратить гонения за инакомыслие. Об этом сообщило американское посольство в Украине.
Также в США почтили память погибших под Иловайском. В заявлении посольства сообщается, что Соединенные Штаты осуждают акт военной агрессии России против Украины. Ведь после договоренности прекратить огонь, цитирую "российские вооруженные силы незаконно напали на украинских военных".
Напомним, в конце августа 2014 года российские войска и боевики обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные.
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