Отдавать ли украинские порты в концессию и чем это может грозить отрасли? Об этом сегодня в Одессе говорили портовики и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Какие еще вопросы обсуждали во время встречи - знают наши корреспонденты.

Портовики Одесской области и партийцы "Батькивщины" собрались, чтобы поговорить о наболевшем. Работники портов, в частности, обеспокоены тем, что осенью парламент собирается принять во втором чтении законопроект о концессии украинских портов. Уверены: в этом случае госпредприятия попросту уйдут оффшорным компаниям, а трудовые коллективы останутся у разбитого корыта. Подобные коррупционные схемы уже якобы "обкатаны" во многих портах.

"Издеваются над нами! Дайте открытые понятные условия, инвестор придет! Но инвестора сюда, в эту страну, в эту отрасль сегодня запускают только за взятку, только за откат и за все другое!", - обеспокоен Сергей Брызгалов, глава профсоюза морского торгового порта "Черноморск".

Юлия Тимошенко заявляет: она тоже против концессии. И фракция "Батькивщины" - этого не допустит. По словам политика, сейчас концессия в Украине означает, по сути, бесплатную приватизацию. Когда чиновники-коррупционеры передают коммерсантам успешное госпредприятие - а те, не вкладывая ни копейки, его уничтожают.

"Просто вони забирають всі ці основні фонди і мінімізують всі трати. А що перше мінімізується: вся соціальна сфера, потім скорочується значна частина колективу, а потім починає ділитися взагалі інфраструктура", - заявила Юлия Тимошенко, лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина".

Презентовала Юлия Тимошенко и концепцию Нового курса Украины. Это глобальная программа переформатирования институтов власти. Включает в себя разработку нового общественного договора. В нем, уверяет политик, будут четко прописаны принципы, по которым будет жить украинское общество.

"І на базі цього нового суспільного договору буде складатися новий проект Конституції, який, я глибоко переконана - прибере більшість тих вад, з якими сьогодні живе і працює державна влада, посилить місцеве самоврядування і саме головне - зробить так, щоби люди хоч якось впливали на управління своєю країною і на своє власне життя", - подчеркнула Юлия Тимошенко, лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина".

Новый курс от Тимошенко подразумевает также разработку нового экономического направления, новую стратегию мира и план решения всех социальных проблем, с которыми сталкиваются граждане. Лидер "Батькивщины" говорит: одна из целей ее поездок - встретиться с интеллектуальными элитами страны и обсудить положения этой концепции.