Возрождение уникального курорта для людей с ограниченными возможностями. Строительство новой школы в Славянске и решение проблем с субсидиями и пенсиями.

Об этом на Донбассе сегодня говорили нардепы из комитета ВР по вопросам соцполитики. Наши корреспонденты продолжат.

Славянск, знаменитые солончаки и соленые озера. Славкурорт - один из лучших оздоровительных центров Донбасса - особенно для людей, которые не могут передвигаться сами. Раньше сюда приезжали десятки тысяч человек. Сейчас гораздо меньше.

"Я здесь с 1998 года оздоравливаюсь, уже двадцать лет. Сейчас нехватка младшего медицинского персонала. До этого была одна нянечка на два этажа. А один человек физически не может ни поднять, ни посадить", - говорит пациентка.

"Мы с удовольствием хотим работать - хотим. Я уже много лет тут работаю. Но в лаборатории все сотрудники рассчитались - деньги не платили, пациентов не было - и все рассчитывались поуходили", - говорит Лариса Дружинина, сотрудница Славкурорта.

С началом войн уникальный санаторий перестал работать. Оппозиционеры все это время пытались не дать курорту умереть. И вот опять они встречаются с персоналом и пациентами. В Киеве о проблемах Донбасса должны знать, что называется - из первых уст.

"Когда мы три года назад начали бороться за санаторий - все боялись поднять вопрос, что военных отсюда нужно было передислоцировать. И ситуация была в абсолютно замороженном виде. Но все же санаторий - единственный санаторий Донбасса. Один из немногих в Украине, что лечит людей с такой нозологией - должен работать по профилю", - заявила Наталья Королевская, народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам социальной политики.

Сегодня нужно вливать большие деньги - чтобы это работало. И это возможно. Сколько "Нафтогаз" премий сам себе выплатил? Миллионы долларов. Представьте, сколько бы могли сделать на эти деньги", - говорит Сергей Каплин, народный депутат, и.о. председателя комитета ВРУ по вопросам социальной политики.

После этого нардепы неожиданно посещают вот эту недостроенную школу. Ее должны были сдать еще в прошлом году. Но обещают уже к ноябрю 2018-го.

"Но дети вынуждены учится в другой школе, в две смен, ютиться и ждать. Смета в это время - выросла в два раза", - говорит Наталья Королевская, народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам социальной политики.

"Це одразу виникають підозри у розкраданні - і ми так не залишимо цю ситуацію. Буде звернення від комітету і від мене. Щоб перевірили чому так і чому діти не підуть першого числа в новеньку безпечну школу", - говорит Сергей Каплин, народный депутат, и.о. председателя комитета ВРУ по вопросам социальной политики.

Кроме этого нардепы посетили соседний Краматорск, проинспектировав целый ряд соцобъектов и учреждений. Одна из главных проблем - начисление субсидий. Многим людям попросту отказывают в ее оформлении.

Нардепы пообещали, что на ближайшем заседании комитета парламента по вопросам соцполитики поднимут этот вопрос.