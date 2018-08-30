Украина оспорила решение Всемирной торговой организации, которое касается разногласий с Россией из-за пошлин на ввоз селитры. В РФ по прежнему считают, что антидемпинговые санкции незаконны.

Впрочем, украинское правительство придерживается другого мнения. Почему так важна апелляция Украины к ВТО, и как это скажется на химической отрасли страны, - разбирались наши корреспонденты.

Украина готова до конца отстаивать интересы отечественных производителей на международной арене. Государство подало апелляцию на решение группы экспертов всемирной торговой организации в споре с Россией в отношении антидемпинговых мер. В суде первой инстанции рассматривались 20 требований по селитре, и только семь из них отстояла РФ. В частности, якобы выявлены нарушения в пересмотре антидемпинговых пошлин. Впрочем, в украинском правительстве с этим решением не согласились и подали апелляцию.

"Наша апелляция вела к тому, что не одна же Россия вырабатывает эту продукцию. Системная работа, мы сейчас союз химиков, совместно с федерацией работодателей Украины, занялись разработкой программы, или мы называем ее стратегией развития химической отрасли. И там есть раздел о защите собственного товаропроизводителя", - заявил Алексей Голубов, президент союза химиков Украины.

Химики отмечают, важной победой Украины стало то, что группа экспертов подтвердила правомерность применения газовой корректировки. Там самым, увеличив шансы нашей страны на победу. Как известно, из-за дешевого газа себестоимость российской селитры в разы ниже украинской. В результате отечественные предприятия не могут конкурировать с импортов РФ.

"Ось ця справа дуже важлива для, практики інших країн. Чому? Оскільки Росія використовуючи низьку ціну для власних виробників, вона має можливість отримувати преференції. Неринкові преференції для експорту і експансії на ринки інших країн. Отримуючи ціну на газ на 40 відсотків дешевше для власних виробників, вона може продавати той газ але вже у переробленому вигляді і з ними ніхто не зможе конкурувати у світі. Тому дуже важливо, щоб Україна виграла", - говорит Сергей Поважнюк, зам. директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза".

Впрочем, утверждают юристы, сейчас появились сильные аргументы, которые помогут обжаловать спор в апелляционной инстанции.

"Иск подан в апелляцию и у Украины есть все шансы , скажем так, выиграть те требования, которые были приняты не на сторону Украины группой экспертов. В принципе, рассмотрение предполагается где-то три месяца. Это есть по соглашению ВТО, но, к сожалению, сейчас, из-за того, что есть определенный кризис в ВТО именно в системе разрешения споров, возможно, что этот процесс немножечко затянется", - говорит Анжела Махинова, адвокат.

От решения ВТО в деле по селитре, уверенны эксперты будет зависеть украинская промышленность в целом. Без пошлин химическую отрасль ждет упадок. Отечественные заводы могут остановиться, без работы останутся более 20 тысяч квалифицированных специалистов, бюджет страны понесет миллиардные убытки. Поэтому отстаивание национальных промышленных интересов - правильное решение.

"Учитывая тот негативный опыт, который мы имеем с резким прекращением подачи газа, например, в прошлом для Украины, точно так же может случиться и с удобрениями, поэтому снижая зависимости от импортной составляющей в этом секторе, фактически Украина приобретает независимость и в аграрном секторе", - говорит Игорь Гольченко, директор по комплеанс Group DF.

Впрочем, пошлины, которые правительство приняло в отношении российской селитры в начале года уже дают свои результаты, утверждают химики.

"Северодонецкий завод, который простаивал 4 года он на сегодня тоже запущен, работает аммиачное производство, это дает возможность обеспечить осеннюю посевную полностью своими собственными украинскими удобрениями. Это рабочие места - порядка 20 тысяч только в химической отрасли, а всего со смежниками около ста тысяч рабочих мест. Мы не ожидаем в этой связи какого-то ажиотажа или дефицита удобрений для обеспечения осенней посевной 2018-го", - заявил Игорь Гольченко, директор по комплеанс Group DF.

Окончательное решение ВТО примет через три месяца. За этот период у комисс будет время провести новое расследование, инициированное Украиной и более детально разобраться в ситуации.