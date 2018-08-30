В Запорожской области родители двух школ объявили голодовку. Люди протестуют против закрытия учебных заведений.

Почему местные чиновники решили поставить на них крест? И куда пойдут дети первого сентября - узнавал Сергей Бордюжа.

Так в Великой Белозерке ожидают начала учебного года. Люди пытаются достучаться до местных чиновников с единственным требованием.

"Ми зі вчорашнього дня голодуємо. Ми сидимо під школою. Ми ночуємо під школою, потому шо ми хочем ходить в свою школу", - заявила Светлана Передерий, мать ученика Великобелозерской школы №4.

Два месяца назад депутаты сельсовета постановили - закрыть две из семи сельских школ. Учителей уволили, а родителям предложили перевести детей в другие учебные заведения. Люди говорят, это было как гром среди ясного неба.

"Вони не звернули увагу на Кодекс законів про працю. Нас не було попереджено за 3 місяці про те, що буде ліквідовуватися навчальний заклад. Тобто звільнювали нас не дотримуючись абсолютно ніякої процедури", - возмущена Василиса Саманько, учительница Великобелозерской школы №4.

Родители объясняют - закрывают одну из лучших школ в селе. А детей предлагают перевести в аварийные здания.

"Я прекрасно знаю эту школу, где валится спортзал. И во-первых, идет трещина. Спортзал рядом со столовой, где дети кушают. Оно все валится. Над спортзалом еще есть второй этаж. Как он держится до сих пор, была всегда загадка", - рассказывает Иван Лагода, житель села Большая Белозерка.

Не дождавшись чиновников, митингующие сами пошли в сельсовет. Конструктивного диалога не получилось.

"Або даєте мені слово, або тоді спілкуйтеся самі… - Говори правду!!! Говори правду!!!"

У главы сельсовета - свои аргументы. В школах, которые решили закрыть, вообще нет спортзалов и столовой. Еще один повод - это полупустые классы.

"Ми сьогодні розпиляємось на 7 шкіл. На 10 шкіл. На 20 шкіл. А дітей більше не стає. А дітям потрібні умови. Ну вибачте, ми не в горах живем. Якщо пішохідна досяжність і поряд стоїть типова школа", - убежден Игорь Батрак, председатель сельсовета Великой Белозерки.

Родители пошли в суд и подали жалобу на решение сельсовета. Теперь слово за служителями Фемиды.

"На сьогоднішній день сільська рада не має права взагалі нічого робити в сторону або ліквідації, або поновлення. Суди заборонили. Все. Юридичний казус", - утверждает Игорь Батрак, председатель сельсовета Великой Белозерки.

Как выйти из этой патовой ситуации - пока никто не знает. Учителя говорят, праздник первого звонка они все же проведут. А вот начнется ли обучение - неизвестно.