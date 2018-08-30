Медицинский скандал. Из отделения трансплантации костного мозга в "Охматдете" уволились почти все врачи.

Из-за чего? Почему в полиции открыли уголовное производство? И что делать больным детям? Все подробности выясняла - Евгения Коваленко.

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Операция ему пока не нужна. Назначили химиотерапию. Но здесь находятся и те, кому необходим длительный уход. В стационаре - семеро онкобольных в тяжелом состоянии, которым сделали пересадку костного мозга. Родители опасаются - жизни их детей могут оказаться под угрозой. Ведь из "Охматдета" массово уходят врачи, медсестры и лаборанты.

"Постоянный прессинг со стороны администрации. И конечно же несправедливое увольнение двух ведущих специалистов Украины", - говорит Татьяна Пономаренко, биолог референс-лаборатории центра детской онкогематологии.

Речь идет о заведующей центром детской онкогематологии Светлане Донской и руководителе отделения трансплантации костного мозга Олега Рыжака. Ему объявили два выговора. Во время служебной проверки нашли массу нарушений в работе.

"Невиконання своїх обов'язків - це халатність. Це завідувач відділенням, який не переймається не тільки станом здоров'я дитини, а й тим, як у нього йде забезпечення у відділенні по багатьох позиціях", - говорит Ирина Садовяк, главврач Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Главная претензия - он якобы не выписывал нужное количество препаратов со склада больницы. Из-за этого пациенты были вынуждены их покупать, хотя могли получить бесплатно. Более того, по словам главврача, на завотделением неоднократно жаловались родители онкобольных.

"Дитина лежить 3 місяці в лікарні. Завтра в дитини трансплантація. Він не те, що не змінив нічого у своїх підходах для того, щоб дозамовити в лікарні, він ще й дотягнув до того останнього моменту. І от, будь ласка, за 2 дні дайте мені такий-то перелік препаратів", - говорит Ирина Садовяк, главврач национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Олег Рыжак все обвинения отрицает. Говорит, что за все годы работы у него не было ни одного выговора. Считает, что его уволили незаконно.

"Я вказував потребу річну тільки по тих позиціях, які там включені. А включені не нами, а тендерним комітетом. Без узгодження з нами", - утверждает Олег Рыжак, заведующий отделением трансплантации костного мозга больницы "Охматдет".

А заведующая центром детской онкогематологии Светлана Донская попала под сокращение из-за реорганизации, сообщили в администрации "Охматдета". Но Донская считает, что руководство просто искало повод ее выгнать.

"Питання скорочення - це точно вже порушення. Бо скорочення це тоді, коли кількістьсть штатних посад в лікарні скорочується. А штатних посад - що до реорганізації, що після - лишилося рівно стільки ж", - убеждена Светлана Донская, заведующая центра детской онкогематологии больницы "Охматдет".

Врачи предполагают, что их уволили из-за несогласия с политикой Минздрава по поводу обеспечения лекарствами онкобольных. И нововведений при трансплатации.

"З осені цього року ми вже могли б розпочати трансплантацію від неродинних донорів завдяки співпраці з німецьким реєстром. Як тільки ми подали цей план - одразу почалися ці репресії. Комусь дуже вигідно відправляти дітей на лікування за кордон", - утверждает Олег Рыжак, заведующий отделением трансплантации костного мозга больницы "Охматдет".

В Минздраве заведующую центра детской онкогематологии и руководителя отделения трансплантации костного мозга назвали коррупционерами и попросили правоохранителей разобраться. Полиция открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением.

Также в Минздраве заявили, что Рыжак и Донская запугивали и подбивали уволиться других сотрудников. Поэтому свои заявления об уходе написали 4 врача-гематолога, трансфузиолог и несколько биологов с лаборантами. Однако шесть медсестер все же передумали увольняться.

Сейчас руководство "Охматдета" ищет новых врачей.