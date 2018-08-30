ЕС должен установить новые стратегические отношения с Россией и Турцией - ради международной стабильности. Об этом, во время своего визита в Хельсинки, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он призвал Евросоюз "обновить" взаимодействие с Москвой по вопросам кибербезопасности и обороны. По его словам, это отвечает интересам Евросоюза. Но при этом добавил, что Россия должна продемонстрировать прогресс в решении спорных вопросов, включая и боевые действия на Донбассе.