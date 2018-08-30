В немецком Хемнице снова неспокойно. На очередной марш протеста вышли правые радикалы.

Тем временем, немецкие СМИ задаются вопросом - почему полиция города оказалась не готова к беспорядкам? Подробности расскажет Татьяна Логунова

По подозрению в убийстве жителя Хемница арестованы двое - граждане Ирака и Сирии. Полиция уже установила: смертельные ранения - 5 ножевых ударов в грудь - мужчине нанес выходец из Ирака Юсиф А. Который, как выяснили журналисты, вообще, не должен был находиться в Германии. Два года назад миграционная служба отказала ему в предоставлении статуса беженца. Он подал апелляцию и получил разрешение остаться в стране на время ее рассмотрения. А еще - Юсиф А. был хорошо известен полиции - привлекался к ответственности за нанесения тяжких телесных повреждений и хранение наркотиков.

Как так получилось, что апелляцию рассматривали столь долго? Почему дала сбой система высылки мигрантов, которые совершили правонарушения? Это не единственные вопросы, которые сейчас задают немцы. Много претензий - и к полиции Хемница, которая оказалась не готова к масштабным протестам правых после убийства. Хотя ее предупреждали немецкие спецслужбы. По данным СМИ, федеральное ведомство по охране Конституции еще в воскресенье сообщило силовикам Хемница - в соцсетях полным ходом идет мобилизация правых, в город едут радикалы со всего региона.

"События, которые мы видели в Хемнице, очень тревожные. В заявках на проведение демонстраций было указано, что выйдут полторы тысячи человек. А на самом деле - вышли семь тысяч. Из них - шесть тысяч правых, и тысяча - левых", - заявил Роланд Веллер министр внутренних дел Саксонии.

Сегодня в Хемниц прибыло подкрепление из других немецких земель. Сколько полицейских направило МВД - не уточняется. Задача силовиков - охранять стадион, где сегодня вечером состоится встреча премьера Саксонии с жителями города.

"Мы решили провести этот диалог, потому что многих людей беспокоят последние события в городе. Необходимо отметить - монополия на применение силы принадлежит государству. Это оно устанавливает порядок. Мы позаботимся о том, чтобы совершившие убийство, понесли наказание. Как и те, кто шел по городу, демонстрируя нацистские приветствия", - заявил Михаэль Кретчмер премьер Саксонии.

Протестовать против этого мероприятия - будут правые. Они уже заявили, что проведут возле стадиона свой марш.