В Британии выберут самое уродливое здание. В Германии создали помощника для тех, кто плохо спит. А в Мексике приготовили самый большой бутерброд в Латинской Америке. Больше, об этом и не только - далее в нашем обзоре.

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В Гонконге выставят на торги уникальную фарфоровую чашу, изготовленную в 18 веке при дворе императора Цяньлуну. В Сотбис утверждают, что это единственный наиболее ценный экземпляр такого рода, до сих пор находящийся в частных руках. Несколько других подобных предметов хранятся в Национальном музее в Тайбее. В октябре за уникальный лот планируют получить не менее 25 с половиной миллионов долларов.

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В Британии проведут конкурс на самое уродливое здание. Премию придумали в журнале Building Design, предложив своим читателям выбрать самое нелюбимое здание в стране за последний год. В этот раз в шорт-лист попали 6 строений, 4 из которых - находятся в Лондоне. С помощью такого конкурса организаторы хотят привлечь внимание к архитектуре, которая портит облик британских городов.

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В Германии создали робота, который помогает бороться с бессонницей. Внешне он похож на подушку овальной формы. Если нажать на поверхность - запускаются вибрации, напоминающие дыхательные ритмы человека с успокаивающими звуками. В меню есть и музыка для засыпания. Если она не подойдет, с помощью приложения в смартфоне - можно закачать любую композицию. Все, кто использовал новое изобретение, стали быстрее засыпать в среднем на 17 минут. Стоит такая подушка около 500 долларов.

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В Мехико приготовили самый большой сэндвич в Латинской Америке - длиной 70 метров. Мексиканский бутерброд "торта" готовится с разнообразными начинками. Организаторы мероприятия - создали блюдо из десятков ингредиентов. Использовали тысячи кусков хлеба, сотни литров майонеза, килограммы овощей, мяса и специи. За процессом наблюдали сотни людей. Они-то в конечном итоге и попробовали мега-бутерброд.

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В Италии стартовал знаменитый Венецианский кинофестиваль. На красной дорожке накануне перед камерами позировали актеры и жюри конкурса. Открыли фестиваль картиной "Первый человек" с Раяном Гослингом в главной роли. Это биографическая лента о полете Нила Армстронга на Луну. В основной программе конкурса за главный приз - статуэтку "Золотой лев" - будет бороться 21 фильм. Имя победителя объявят 9 сентября.

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Ступеньки к малазийским пещерам Бату в Куала-Лумпуре стали разноцветными. Покрасили их двадцать волонтеров. Работники комплекса рассказывают: таким образом хотели выделить объект среди других и привлечь туристов. Кроме лестницы, разноцветной стала и часть скульптур перед входом в пещеру. Однако перекраска оказалась незаконной, так как предварительно ее не согласовали с Национальным департаментом наследия.