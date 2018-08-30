Наводнение в Мьянме: 63 тысячи человек покинули свои дома [ Редактировать ]
85 сел затопило в центральной Мьянме. В округе Баго прорвало плотину. 63 тысячи человек покинули свои дома. Вода мгновенно затопила рисовые поля, а также - главную автомагисталь, которая соединяла два крупнейших города в стране.
По информации властей, дамбу прорвало из-за поломки водосборника. Сейчас продолжается спасательная операция. О погибших информации пока нет.
"Как я могу чувствовать себя, если мой дом разрушен? Мне негде жить и нечего есть", - говорит Вай Лин Онг, пострадавший.
"Вода затопила нашу деревню очень быстро. У нас не было времени, чтобы убежать", - рассказывает Кхин, пострадавшая.
"Невозможно увидеть все проблемы невооруженным глазом. Мы не знаем, что происходит под землей. Поэтому причина может быть там. Это невозможно предвидеть ни за день, ни за час", - говорит Каунг Мйат Тейн, руководитель департамента орошения Мьянмы.
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