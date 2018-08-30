Президент Франции и итальянский вице-премьер поссорились из-за мигрантов. Это не первая словесная перепалка Эммануэля Макрона и Маттео Сальвини .

Почему и как спорят европейские лидеры? - расскажет Елена Абрамович.

В этот раз первым разразился критикой Маттео Сальвини. Итальянский вице-премьер в тот момент встретился с президентом Венгрии Виктором Орбаном.

Оба настроены критически в отношении мигрантов. Сальвини, дискутируя на тему беженцев, стал обвинять французского президента в лицемерии. Дескать, Макрон проповедует европейское сотрудничество, но проигнорировал просьбу Италии помочь с беженцами.

"Учитывая, что президент Макрон тратит свое время на чтение лекций другим правительствам, ему в первую очередь следовало бы открыть свои собственные границы. Начать можно с границы в Вентимилья - хоть завтра утром", - заявил Маттео Сальвини, вице-премьер Италии.

Утром на следующий день Эммануэль Макрон катался на велосипеде - вместе со датским премьером осматривал Копенгаген в рамках официального визита в Данию. Но по просьбе журналистов, ответил Сальвини и Орбану - которые практически объявили его своим общим врагом.

"Понятно, что сегодня между националистами и прогрессивными политиками существует большая пропасть. Я не уступлю националистам и тем, кто проповедует ненависть. Если они хотят видеть меня своим главным противником, то они правы", - заявил Эммануэль Макрон, президент Франции.

Такие диалоги по телевизору между лидерами Италии и Франции уже стали привычными. Недавно Макрон, например, назвал отказ Италии принимать беженцев "популистской проказой", которой страдают соседи французов. А Сальвини описал французского президента как "вежливого молодого человека, употребляющего слишком много шампанского".