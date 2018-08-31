Власти Черновцов запретили проводить в городе ЛГБТ-мероприятия [ Редактировать ]
Депутаты городского совета Черновцов поддержали петицию о запрете проведения гей-парадов и фестивалей равенства. Об этом пишет местное издание "Молодой Буковинец".
В петиции, которую поддержали 30 депутатов, указано, что фестивали равенства пропагандируют аморальное поведение и разрушительны для института семьи.
"Черновицкий городской совет предлагает ЛГБТ-сообществам воздержаться от проведения публичных мероприятий на территории города Черновцы", - говорится в сообщении горсовета.
Черновицкие депутаты также обратились к парламенту, президенту и правительству для защиты института семьи в Украине.
Напомним, что ранее в Черновцах националисты сорвали фестиваль равенства.
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