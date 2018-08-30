В Славянске люди с ограниченными возможностями могут оздоравливаться на уникальном курорте, возрожденном благодаря поддержке народных депутатов

Возрождение уникального курорта для людей с ограниченными возможностями, строительство новой школы в Славянске и решение проблем с субсидиями и пенсиями - об этом на Донбассе сегодня говорили нардепы из комитета ВР по вопросам соцполитики