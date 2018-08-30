Украинский кавер на хит Imagine Dragons "взорвал" сеть (видео) [ Редактировать ]
Украинская певица и популярный блогер Jerry Heil (Яна Шемаева) выпустила кавер на песню "Believer" популярной американской группы Imagine Dragons, которые впервые выступят в Киеве 31 августа.
Видео девушка выложила на своем канале на Youtube.
Jerry Heil не только перепела хит Imagine Dragons, но и перевела слова песни.
Девушка стала популярной благодаря своим акапельным каверам на самые известные мировые и отечественные хиты.
Ранее мы публиковали видео Jerry Heil с кавером на песни Олега Винника.
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