Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после продолжительного роста снова упал.

Теперь за монету предлагают $6 6945,84.

Вслед за биткоином снизилась цена других криптовалют:

Ethereum $283,425;

Ripple $0,33367;

Bitcoin Cash $539,50.

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