В Сан-Франциско в школе произошла стрельба, есть пострадавшие [ Редактировать ]
30 августа, в результате стрельбы в школе Сан-Франциско (штат Калифорния, США) один человек получил ранения, сообщает городская полиция в Twitter.
"Один человек получил в ходе инцидента ранения, не угрожающие жизни", - говорится в сообщении.
#BREAKING: San Francisco's Balboa High School, James Denman Middle School and Leadership School on lockdown, per @SFPD. Heavy police activity outside Balboa HS. https://t.co/n6Y5eJkbON pic.twitter.com/5nfNEU6N2C— Kristofer Noceda (@krisnoceda) 30 августа 2018 г.
Полицейские задержали трех человек и изъяли одно огнестрельное оружие. Подробностей инцидента правоохранительные органы не приводят.
Как информирует телеканал ABC, ссылаясь на свои источники, кто-то из учащихся пронес оружие в школу и случайно выстрелил во время занятий.
Полиция отметила, что инцидент исчерпан, угрозы для учащихся в настоящий момент нет.
Ранее мы сообщали о массовой стрельбе во время турнира по видеоиграм.
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