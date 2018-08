30 августа, в результате стрельбы в школе Сан-Франциско (штат Калифорния, США) один человек получил ранения, сообщает городская полиция в Twitter.

"Один человек получил в ходе инцидента ранения, не угрожающие жизни", - говорится в сообщении.

#BREAKING: San Francisco's Balboa High School, James Denman Middle School and Leadership School on lockdown, per @SFPD. Heavy police activity outside Balboa HS. https://t.co/n6Y5eJkbON pic.twitter.com/5nfNEU6N2C