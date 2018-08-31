30 августа, в результате стрельбы в школе Сан-Франциско (штат Калифорния, США) один человек получил ранения, сообщает городская полиция в Twitter.

"Один человек получил в ходе инцидента ранения, не угрожающие жизни", - говорится в сообщении.

#BREAKING: San Francisco's Balboa High School, James Denman Middle School and Leadership School on lockdown, per @SFPD. Heavy police activity outside Balboa HS. https://t.co/n6Y5eJkbON pic.twitter.com/5nfNEU6N2C — Kristofer Noceda (@krisnoceda) 30 августа 2018 г.

Полицейские задержали трех человек и изъяли одно огнестрельное оружие. Подробностей инцидента правоохранительные органы не приводят.

Как информирует телеканал ABC, ссылаясь на свои источники, кто-то из учащихся пронес оружие в школу и случайно выстрелил во время занятий.

Полиция отметила, что инцидент исчерпан, угрозы для учащихся в настоящий момент нет.

Ранее мы сообщали о массовой стрельбе во время турнира по видеоиграм.