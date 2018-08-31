На небе убывающая Луна в Тельце. Сегодня невероятно удачно пройдут все сделки, что не может не задеть окружающих. Чтобы уберечь себя от зависти не порчи, не афишируйте свои достижения, достаточно того, что знаете вы, остальным это ни к чему. Можете разделить радость победы со своей половинкой.

Овен

Сегодня благоприятный день для карьерных перемен и построения планов. Вы увидите возможности, которые раньше казались недоступными.

Телец

Постарайтесь как можно больше общаться с людьми. Именно с помощью правильной коммуникации вам удастся достичь целей.

Близнецы

Вы найдете ответ на вопрос, который давно вас мучает. Будьте готовы к тому, что правда окажется неприятной.

Рак

Не стесняйтесь принимать помощь окружающих. Это поможет вам укрепить отношения с близкими и не переутомиться.

Лев

Многие проблемы, с которыми вы столкнетесь сегодня, уже через неделю покажутся пустяком. Помните об этом, когда вас охватит паника.

Дева

Есть большой риск ввязаться в долгосрочный конфликт. Постарайтесь решить проблему, подойдя к ней с дипломатической тонкостью.

Весы

Вы окажетесь один на один с невероятно сложными задачами. Не волнуйтесь, если вы правильно распределите энергию, все закончится благополучно.

Скорпион

Вы на пороге серьезных перемен. Постарайтесь тщательно все обдумывать перед принятием важных решений.

Стрелец

Не расслабляйтесь. Иллюзорный комфорт заставит вас снизить бдительность и не обращать внимания на многие вещи, но это чревато негативными последствиями.

Козерог

Вы преодолеете все препятствия и получите желаемое. Самое главное - не останавливайтесь, если не получится что-то сделать с первого, и даже со второго раза.

Водолей

Постарайтесь как можно больше времени провести в одиночестве, вам действительно есть о чем подумать.

Рыбы

Не торопите события, проявите сдержанность и терпение. Именно эти качества приведут вас сегодня к успеху.

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