Мужчины открыли стрельбу в торговом центре [ Редактировать ]
В канадском городе Торонто неизвестные открыли стрельбу в торговом центре Yorksdale, сообщает городской отдел полиции в Twitter.
В правоохранительные органы поступило сообщение, что в торговом центре прозвучали выстрелы, после чего людей эвакуировали из здания. В результате инцидента помощь медиков потребовалась одному человеку, но, как уточнили в полиции, это не связано со стрельбой.
Как передает CTV News, по словам полицейских в стрельбе подозревают двух мужчин в возрасте около 20 лет, один из которых чернокожий.
Отмечается, что сотрудники полиции опрашивают свидетелей и изучают записи с камер, установленных в магазинах. Место происшествия оцеплено, полицейские советуют не подходить к торговому центру.
На странице ТЦ в Twitter сообщается, что торговый центр будет закрыт до утра следующего дня, чтобы позволить полицейским провести расследование.
Ранее мы писали о том, что в США расстреляли школьников.
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