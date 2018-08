В американском штате Нью-Мексико в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере четыре человека, многие получили ранения, сообщает пресс-служба полиции штата на официальной странице в Twitter.

"Сотрудники полиции штата Нью-Мексико подтверждают информацию о как минимум четырех погибших среди тех, кто находился в автобусе", - говорится в заявлении.

#NMSP officers have confirmed at least 4 fatalities from the bus at this time. Many bus passengers were transported with serious injuries. The exact number of injuries is still being investigated. This scene remains active and updated information will be posted here.