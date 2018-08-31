В американском штате Нью-Мексико в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере четыре человека, многие получили ранения, сообщает пресс-служба полиции штата на официальной странице в Twitter.

"Сотрудники полиции штата Нью-Мексико подтверждают информацию о как минимум четырех погибших среди тех, кто находился в автобусе", - говорится в заявлении.

#NMSP officers have confirmed at least 4 fatalities from the bus at this time. Many bus passengers were transported with serious injuries. The exact number of injuries is still being investigated. This scene remains active and updated information will be posted here. — NMSP (@NMStatePolice) 30 августа 2018 г.

Отмечается, что "множество пассажиров" автобуса госпитализированы с серьезными ранениями.

Как сообщает CBS, в результате аварии ранения получили 35 человек.

Deadly Greyhound bus crash on New Mexico highway leaves at least 4 killed and at least 35 injured.@cbsmireya has the story. https://t.co/Q4Z7q3gcoS pic.twitter.com/yKWumzfS95 — CBS News (@CBSNews) 30 августа 2018 г.

По данным Associated Press, в момент аварии в автобусе находились 49 человек. Количество пострадавших не уточняется. Отмечается, что автобус следовал из города Альбукерке (Нью-Мексико) в Финикс (штат Аризона).

По предварительным данным, у грузовой фуры, ехавшей по встречной полосе, лопнула шина, в результате чего водитель потерял управление, пересек разделительную линию и совершил лобовое столкновение с автобусом. О состоянии водителя грузовика не сообщается.

Напомним, что в Киеве столкнулись троллейбус и маршрутка.