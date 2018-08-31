На МКС нашли трещину: началась утечка воздуха [ Редактировать ]
На российском пилотируемом корабле "Союз", который пристыкован к МКС, произошла утечка воздуха. Об этом пишет ТАСС.
Утечка произошла ночью и утром 30 августа 2018 года. Причиной неполадок стала микротрещина шириной 1,5 миллиметра, образованная, по мнению конструкторов, столкновением корабля с микрометеоритом.
На корабле имеется необходимый ремонтный комплект.
"Все шесть космонавтов находились в российском сегменте. Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло", - сказал Рогозин.
Всего было обнаружено два отверстия. Они были заклеены при помощи каптоновой ленты.
Ранее мы писали о том, что на МКС засняли летящий по орбите "телевизор".
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