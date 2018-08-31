Лето подошло к концу, а вместе с ним и сезон отпусков. Но, тем не менее, без выходных украинцы не останутся.

В сентябре официальных государственных праздников нет. Выходные дни припадают только на стандартные -субботу и воскресенье.

Таким образом, рабочих дней будет всего 20, а выходных - 10, так как сентябрь начинается и завершается выходными днями.

Так, выходные дни припадают на 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 сентября.

Ранее мы писали о том, что осенью в Украине будет "адская" жара.