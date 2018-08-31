Выходные дни: сколько будут отдыхать украинцы в сентябре [ Редактировать ]
Лето подошло к концу, а вместе с ним и сезон отпусков. Но, тем не менее, без выходных украинцы не останутся.
В сентябре официальных государственных праздников нет. Выходные дни припадают только на стандартные -субботу и воскресенье.
Таким образом, рабочих дней будет всего 20, а выходных - 10, так как сентябрь начинается и завершается выходными днями.
Так, выходные дни припадают на 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 сентября.
Ранее мы писали о том, что осенью в Украине будет "адская" жара.
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