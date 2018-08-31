В Харкові виявили великий арсенал зброї [ Редактировать ]
Великий арсенал зброї виявили співробітники державної виконавчої служби в Харкові. На знахідку натрапили випадково, коли за рішенням суду прийшли виселяти боржника з квартири. У помешканні побачили саморобну вогнепальну зброю, ручні гранатомети, набої до них і вибухові пакети. Серед іншого знайшли і підробні документи.
"Були затримані особи, які проживали в цій квартирі. Це не були ті люди, які є власниками цієї квартири і яких мали виселяти наші державні виконавці. Ця зброя знаходилася на столах, на дивані, тобто вона не була схованою, скоріше за все, документів на цю всю зброю немає", - розповідає Тетяна Єгорова, начальник головного територіального управління юстиції в Харківській області.
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