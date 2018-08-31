Одним із завдань було втручання в президентські вибори

Групу інтернет-пропагандистів викрили працівники СБУ на Дніпропетровщині. Ті, на замовлення спецслужб Росії, створили і контролювали в соцмережах проросійські спільноти. Формували агентурну мережу блогерів, які б розміщували фейкові статті, щоб дискредитувати українську владу. Одним із завдань було втручання в президентські вибори.

В СБУ наголосили, що ці групи вдало маскувалися під українських патріотів.

"Условия работы были очень заманчивые, порядка 400 долларов в месяц. В материалы, которые мне сбрасывали россияне, высмеивались политики, известные активисты и волонтеры. При этом фото и видео было высокого качества", - каже затриманий.