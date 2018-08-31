Представники "нормандської четвірки" обговорять введення миротворців на Донбас [ Редактировать ]
Представники "нормандської четвірки" обговорять введення миротворців на Донбас у другій половині вересня. Тоді відбудеться зустріч політичних директорів МЗС України, Німеччини, Франції та Росії, повідомив Павло Клімкін.
Дипломати також обговорять безпекове питання та звільнення українських політв'язнів у Росії. Розглядають різні формати цієї зустрічі.
Імовірно, вона відбудеться під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
по теме
Представители "нормандской четверки" обсудят введение миротворцев на Донбасс - МИД
Помимо миротворческой миссии, речь пойдет о безопасности и освобождении украинских политзаключенных и заложников из России
На Донбасі підірвавшись на мінах загинули 482 людини
482 людини загинули, підірвавшись на мінах, на сході України від початку війни. Серед них - 21 дитина. У Міноборони України зазначають, бойовики, здебільшого, використовують боєприпаси російського виробництва, заборонені міжнародними конвенціями
Договор о дружбе с Россией: Украина подготовила документы для расторжения
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что внешнеполитическое ведомство подготовило пакет документов для начала прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией
Украина разыскивает сотни пропавших на Донбассе
Украина разыскивает 294 человека пропавших без вести на Донбассе. Еще более тысячи тел погибших до сих пор не идентифицированы
Взрывы под Донецком: объявлен режим высшей тревоги
На Донбассе возле контрольно-пропускных пунктов горят минные поля и детонируют минно-взрывные заграждения